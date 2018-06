La Juventus sperimenta subito la recompra. Il club campione d'Europa sta proseguendo nella trattativa con il Genoa per la cessione di Rolando Mandragora, ma non si smuove dalla propria richiesta iniziale. Il centrocampista, conferma Sky Sport, è valutato 20 milioni di euro, una cifra complicata da raggiungere per il club rossoblù. I buoni rapporti tra le due società possono sbloccare l'affare, con la Juve che in ogni caso non vuole perdere il controllo sul talento classe '97: così si spiega la ferma volontà di inserire un diritto di riacquisto.