Un rinforzo a centrocampo, per fare il salto di qualità in un reparto che arranca. Concandidati a lasciare lain estate, servirà un doppio colpo nel cuore della squadra bianconera, spesso fuori ritmo. Manuelè il nome in cima alla lista, per giovane età, per prospettiva e per qualità tecniche, ma non è il solo: gli occhi sono sempre ben puntati a, con la Juventus che lo segue da tempo: un tentativo, andato a vuoto, è stato fatto già la scorsa estate,. Il Lione ha fissato il prezzo intorno ai 50 milioni e da lì non si schioda, ma i rapporti tra i club sono ottimi e possono favorire l'eventuale affare.Le due società, infatti, stanno già parlando per risolvere il futuro di Mattia, in prestito all': titolare in 4 delle ultime 5, si sta rivelando pedina importante vista la capacità di giocare sia a destra che a sinistra. E il nome dell'ex Milan può entrare nella trattativa per abbassare l'esborso cash. I, arrivato a gennaio dal Marsiglia alla Juve Under 23. Insomma, tante pedine legate fra loro intorno al: la Juve ci prova. Al momento non può affondare il colpo, ma i contatti sono più vivi che mai.@AngeTaglieri88