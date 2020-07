La Juve non molla Gigio Donnarumma. Il portiere sta trattando il rinnovo con il Milan. Il nuovo contratto, si legge su Ilbianconero.com, dovrebbe essere alle stesse cifre attuali ma con clausola rescissoria nel caso in cui il Diavolo non riesca a raggiungere la Champions League la prossima stagione. In tutto questo la Juve resta alla finestra forte del recente rinnovo di Szczesny.