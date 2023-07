Un nome caldo per la fascia. Emil Holm continua a essere un'opzione per la Juventus, che dopo aver chiuso dal Lille l'arrivo dello statunitense Timothy Weah (pagato 10,3 milioni di euro più 3,1 di bonus) vuole regalare ad Allegri un nuovo esterno. Lo svedese, protagonista di una buona prima parte di 2022-23 con lo Spezia, è un profilo molto gradito e raggiungibile, soprattutto ora che l'Inter, la principale rivale, ha scelto di puntare sull'ex bianconero Juan Cuadrado (domani visite mediche e firma sul contratto annuale).



SECONDA SCELTA - Via libera per Giuntoli, il quale però non ha fretta di chiudere. Al momento le priorità sono le uscite di Arthur, vicinissimo alla Fiorentina, e Valhovic (piace molto al Paris Saint-Germain), il dossier Holm verrà affrontato più avanti, nonostante lo Spezia abbia fretta di definire il suo futuro. L'ex giocatore del SönderjyskE, sul taccuino anche di Brighton e West Ham, al momento è considerato un'alternativa a Timothy Castagne, 27enne belga legato al Leicester da un contratto in scadenza nel 2025. L'ex Atalanta è considerato un profilo 'più pronto e più duttile', per la sua capacità di muoversi su entrambe le fasce, non a caso Allegri lo ha messo in cima alla lista dei desideri. Holm per ora è in stand by: la valutazione è tra i 10 e i 15 milioni, nell'affare potrebbe essere inserita una contropartita. Allo Spezia piace molto Tommaso Barbieri, esterno destro classe 2002, con alle spalle tre presenze in Serie A.