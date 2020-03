La Juventus continua a pressare per Mauro Icardi. Dopo i tentativi dell'estate scorsa quando poi l'argentino si è trasferito in prestito dall'Inter al Psg con un diritto di riscatto fissato a 70 milioni, i bianconeri continuano a monitorare da vicino la situazione. Secondo Tuttosport in estate può partire un nuovo assalto se il Psg dovesse riscattarlo, due le contropartite richieste dal ds dei parigini Leonardo: nel'affare potrebbe rientrare uno tra Dybala e Pjanic.