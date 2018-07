La Juventus continua a guardare in casa Lazio con la speranza di arrivare a Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo potrebbe arrivare solo in caso di cessione di Miralem Pjanic. Secondo Il Corriere della Sera i bianconeri potrebbero offrire fino a 90 milioni di euro più il cartellino di Marko Pjaca. Ieri il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato proprio delle condizioni per il trasferimento di Milinkovic-Savic dichiarando: ​"Non abbiamo messo in vendita Milinkovic-Savic. Noi aspettiamo eventuali offerte senza avere l'assillo di cederlo. Non ha fatto un Mondiale al di sotto delle aspettative, è stato messo in un ruolo non suo. Non è in vendita, poi tutte le cose possono essere vendute ma solo di fronte a proposte indecenti".