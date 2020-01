In rete girano già meme e battute. È inevitabile, per quanto ci sia poco da scherzare quando ci sono degli infortuni di mezzo, specie se gravi come quelli che hanno colpito ad agosto Giorgio Chiellini e domenica sera Merih Demiral. Resta il fatto che il ruolo di Daniele Rugani si confermi essere quello del ripescato di lusso. Praticamente già venduto, non senza difficoltà, in estate quando il passaggio allo Zenit San Pietroburgo era ormai cosa fatta, poi bloccato per ventiquattro ore e infine trattenuto alla Continassa: erano state valute diverse alternative, in particolare quella che portava a Jerome Boateng del Bayern Monaco, nessuna convinceva realmente sia la dirigenza bianconera che Maurizio Sarri.



SI RIPETE – E ora la storia si ripete. Aspettando la conferma del rientro di Chiellini a pieno regime già per febbraio, con tre titolari come Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt e lo stesso Demiral, proprio Rugani era uno dei pochi giocatori rimasti in vendita anche durante questa sessione invernale. A chi bussava per il turco, la Juve rispondeva proponendo Rugani. Senza che nessuna pista si sia particolarmente scaldata, con il solo Leicester pronto ad andare oltre i classici sondaggi. Ma l'infortunio di Demiral, unito all'attesa per Chiellini, non porterà la Juve nuovamente sul mercato, nemmeno per richiamare dal prestito Cristian Romero o almeno questa è la posizione della società bianconera. Piuttosto si bloccheranno nuovamente tutti i discorsi in essere per la cessione di Rugani. Chiamato a restare alla Continassa, senza dover nemmeno rinunciare a quel posto in lista Champions che avrebbe dovuto lasciare a Chiellini. Da mercoledì sera in Coppa Italia l'ennesimo rilancio contro l'Udinese. È Rugani il ripescato della Juve, anche questa volta.