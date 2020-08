. Vincere contro il Lione e qualificarsi ai quarti di Champions Leaguesulla panchina dei campioni d’Italia. Solo un molto improbabile trionfo a Lisbona potrebbe far cambiare idea ad una dirigenza chese non addirittura promessa.Ieri, nell’ultima conferenza stampa pre-partita,e non sarà una partita - questa partita - a modificarlo.ma la possibilità è concreta, considerata la solidità dei francesi e la difficoltà di giocargli contro.eliminando una tra City e Real e poi eventualmente il Bayern - ci vorrebbe un’altra Juventus, non, ancora alla ricerca di un gioco che non le faccia muovere il pallone solo in orizzontale e portandolo in maniera deleteria prima ancora che eccessiva.sedovesse giocare da esterno basso, Sarri dovrebbe inserireche è come giocare con uno in meno. Al contrario con Cuadrado nel tridente, giocherebbe terzino, uno che non si sa bene come abbia fatto ad appartenere a Real Madrid e Manchester City, inferiore anche asia nella fase difensiva che in quella propulsiva. Eppure ci fu un tempo in cui Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra rappresentavano il meglio dei terzini al mondo. TLa difesa, imperniata sucentrali, haL’1-0 all’andata è un risultato bastardo, il peggiore tra le sconfitte di misura, perché basta un gol degli avversari al ritorno per vanificare tutto.- e solo con quello si potesse andare ai supplementari -né in un reparto, né per una fase difensiva che hanno subito 43 gol in campionato.partendo dagli attaccanti. In questo sensoperché Ronaldo non se ne preoccupa per nulla, Dybala (che al massimo andrà in panchina) partecipa poco e Higuain pochissimo. Chiaro, dunque che i primi ad andare in difficoltà siano i centrocampisti (oggi Bentancur, Pjanic e Rabiot) costretti a correre all’indietro e non a pressare in avanti come vorrebbe Sarri.e, dunque, alti. Ma per riuscire in questo intento bisogna avere, oltre alla testa e a movimenti interiorizzati, molta gamba che alla Juve manca, un po’ perché si è applicata poco, molto perchè la condizione fisica è precaria.o che vorrebbe andare altrove (ma guadagnando i sette milioni e passa che gli dà la Juve), che non sarebbe neanche tornato dopo il coronavirus e che sente di essere un sopportato in casa. La stessa corsa contro il tempo per recuperare Dybala, lodevole da parte della società, non può che sconfortarlo: significa che la fiducia nei suoi confronti è ai minimi termini.che ha portato ai supplementari il Paris Saint Germain nella finale di Coppa di Lega?. E non è certo la prima volta che lo dico. Ben che vada - ma dovrebbe essere una partita quasi perfetta - la Juve può essere sul’1-0 al 90’, ma rischierebbe sia ai supplementari che ai rigori.Se è vero, infatti, che il Lione ha perso 5-6 proprio ai rigori contro il Psg, è altrettanto vero che i primi cinque esecutori sono parsi infallibili.. Unica risorsa i singoli e una loro serata di grazia. Ma se Sarri ha davvero cominciato a pensare in questo modo ha smesso di essere Sarri per diventare un altro allenatore, forse un’altra persona.