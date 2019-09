Domani sera la Juventus prova a restare in scia dell'Inter nella trasferta di Brescia. I bianconeri hanno mostrato qualche affanno nella gara di sabato contro il Verona, riuscendo a spuntarla solo grazie a un rigore, dopo essere passati in svantaggio. Giocano comunque da favoriti e il «2» (che al Rigamonti non si vede dal 2004, complice anche l'assenza del Brescia dalla massima serie) viaggia a 1,40, contro il 4,75 della «X» e il 7,50 sul successo biancoazzurro. A proposito di affanni della Juve, l'ipotesi di un altro ribaltone bianconero (quindi una vittoria dopo lo svantaggio iniziale) vale 8,25. Anche in questo caso la sfida tra bomber accende il tabellone delle quote. Soprattutto perché Mario Balotelli tornerà disponibile dopo aver scontato una vecchia squalifica: il ritorno con gol è valutato 3,00.