Merih Demiral è uno dei protagonisti di questo mercato estivo. Il difensore, che la Juve ha prelevato dal Sassuolo a inizio luglio, è stato ed è tuttora al centro di diversi discorsi.



CERCATO - Al Milan Demiral è sempre piaciuto molto, la Roma ci ha pensato poco più di un mese fa, l’Atletico Madrid ha fatto anche una proposta, concreta, da 25 milioni di euro. Niente da fare. La Juve ha sempre rifiutato ogni offerta, e anche in queste ore continua a ribadire di voler trattenere il centrale difensivo turco, classe '98. Blindato, a meno che non arrivi un’offerta da 40 milioni di euro, questo il prezzo, non meno. I dialoghi con altri club italiani al momento sono bloccati, Demiral resta alla Juve, questo è il volere di Paratici e Sarri.