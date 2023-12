Leader, vice capitano, bomber. Adrienle ha tutte e si è caricato ancora una volta lasulle sue spalle, portandola a un passocon un gol fondamentale alla. L'ennesima dimostrazione di una centralità nel progetto bianconero messa però a repentaglio dallaLui segna e rimanda il discorso. "Devo ancora parlare con la società, mi trovo bene qui ma ne parleremo più avanti. Voglio godermi tutte le partite, vedremo ma sono felice e tranquillo", ha detto ieri nel post partita a. Ma i tifosi sono preoccupati di dover salutare tra pochi mesi il loro totem in mezzo al campo.Parole quelle del centrocampista che fanno eco a quelle della madre e agente,, che all'Ansa poche settimane fa aveva detto: "Adrien non ha preso alcuna decisione sul suo futuro ed è concentrato esclusivamente sul campo e su questa stagione e al momento non ci sono discussioni con nessun club sul futuro". Un discorso in cui ora è da considerarsi un nuovo fattore, quello dalla mancata conferma del Decreto Crescita.L'addio agli sgravi fiscali per chi arriva da due stagioni almeno di lavoro all'estero impatterebbe anche sul futuro del francese, che ne beneficiava. Ma per la Juve in realtà cambia poco. Il club aveva infatti già preso in esame questa possibilità e messo in preventivo unL'idea è quella di, superiore tra parte fissa e bonus aiA patto che il francese accetti e non sia lusingato da avventure all'estero. La palla insomma, anche senza Decreto, è di nuovo nel campo di Rabiot e la Juve - e i suoi milioni di tifosi nel mondo - sperano in un nuovo oui