Non andrà via in maniera definitiva. O meglio: la cessione sarà a titolo definitivo, ma Radu Dragusin resterà nell'orbita bianconera nonostante faccia parte - fondamentale - dell'affare Locatelli. L'obiettivo del centrale originario della Romania è quello di giocare, farlo da titolare e possibilmente in Serie A. Per questo Sassuolo sarebbe perfetto e ha accettato di buon grado l'idea di partire, con l'ultima mossa di Cherubini da non sottovalutare: si lavora per inserire un diritto di prelazione, perché Dragusin è un prodotto Juve e in qualche modo andrà tutelato.