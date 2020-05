Dopo lo scambio tra i terzini sinistrie Luca(questa stagione in prestito al Cagliari), i due club stanno studiando nuove operazioni di mercato. Si è già parlato di un possibile approdo a Torino diin cambio di un altro centrocampista:, ora all'Udinese. Tuttosport scrive che i bianconeri sono disposti a offrire. Tuttavia la Roma non vuole privarsi del giovane talento italiano, sulla via del recupero dopo l'operazione al ginocchio infortunato all'Olimpico proprio contro la Juve. E in ogni caso prenderebbe in considerazione l'idea di sacrificarlo sul mercato in uscita soltanto per sistemare il bilancio.