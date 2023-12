Non è passato praticamente nessuno ain questa stagione,. E a parte il blackout contro la Fiorentina alla prima di campionato (1-4), ci era voluto un episodio più che controverso, quello del mani-non mani di Pulisic, oltre a una serata di ordinaria follia da parte di Giroud in versione portiere per permettere al Milan di strappare i tre punti al Genoa in casa. Stavolta, invece, i, bravo nella trasformazione lasciata saggiamente dal compagno, maldestro dal dischetto negli ultimi tentativi.Eppure la squadra di, priva di Retegui e di un qualsiasi punto di riferimento in avanti (nella ripresa dentro, non certo un vero nueve),, ora con i cross di Sabelli sul secondo palo, ora con sponde intelligenti per tentare di liberare i rimorchi degli incursori - bravissimo Kostic ad impedire adi concludere in chiusura di primo tempo.Ma se c'è un giocatore che può perforare una retroguardia di granito come quella di Allegri, è propriocome lo ha definito il suo ds Ottolini: infatti, carta pescata ottimamente da Gilardino che l'ha preferito al più strutturato Puscas,Ottima la tenuta dei liguri dopo la rete dell'1-1: soloè andato abbastanza vicino a bucare di nuovo. Ancora balbettante, invece, la recita del reparto offensivo di Allegri, che si sostanzia in un(il passaggio e il pallone lasciato a Chiesa sul rigore). Bene, ormai una certezza con entrambi i piedi e sia all'esterno che più dentro al campo,Weah potrà dare una mano in fascia ora che è rientrato, ma i rinforzi a gennaio servono assolutamente in mezzo. Nulla che già non si sapesse.Ora, però,dopo quattro sorpassi e altrettanti controsorpassi nelle ultime settimane. Il quinto tentativo è fallito, e forse, viste le statistiche e la rosa della capolista, da lunedì in poi non ci sarà neanche più il modo di ordirne un sesto. Certo, c'è la Champions League, ma ci sarà a febbraio: mancano ancora due mesi...