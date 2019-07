Il giro del mondo della Juve. A Nanchino il gruppo di Maurizio Sarri gioca contro l'Inter, pareggiando di rabbia e vincendo ai rigori. Ad Appiano Gentile c'è Mauro Icardi a giocare la sua di partita, così come Federico Chiesa a New York: entrambi vogliono la Juve, i bianconeri aspettano il momento giusto per affondare il colpo con Inter e Fiorentina. Prima tanto c'è da vendere. Tanto, tantissimo. E il meglio possibile. Ecco perché la parentesi asiatica di Fabio Paratici è durata qualche giorno appena, il tempo di confrontarsi con alcuni giocatori in particolare e Sarri. Poi il mercato non poteva più aspettare, soprattuto in uscita. Oggi potrebbe essere stata una giornata chiave, perché Paratici è volato in Inghilterra, quando si sposta non è mai per caso. C'era un incontro con i dirigenti dell'Aston Villa in programma, per trovare una nuova soluzione al futuro di Mattia Perin: saltato l'affare con il Benfica, il portiere si avvicina a passi spediti verso la Premier. Non solo.



L'EVERTON SU KEAN – C'era soprattutto da portare avanti i discorsi già avviati da tempo con l'Everton per Moise Kean. Oggi il contatto diretto tra Paratici e i dirigenti dei toffees, chiamati ad alzare l'ultima offerta da 30 milioni paventata nelle scorse settimane. La Juve parte da una richiesta di 40 milioni, trattabili soprattuto inseguendo una formula che possa consentire al club bianconero di mantenere il controllo futuro sull'attaccante dei record. L'Everton accelera, la Juve non rallenta di sicuro. E sullo sfondo rimane pure l'Arsenal, oltre ai vari club che già avevano bussato alla porta di Mino Raiola e dei bianconeri, come Borussia Dortmund e Ajax. Quando Paratici si muove non è mai per caso: ora la Juve deve vendere, dall'Inghilterra è tornato con qualche certezza in più.