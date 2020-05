Qualcuno potrà essersi stupido dinel corso di questa stagione, ma la carriera diè soltanto agli inizi e quei minuti concessigli da Thiago Motta nel secondo tempo controa San Siro non saranno un contentino dato a uno dei ragazzi più promettenti dell'intero vivaio del. Un esordio che non è passato inosservato agià nel giro delle Nazionali Under, può giocare sia dache daabbinando sia una buonissima capacità di palleggio che, dote non da pochi, una spiccata personalità nel non tirarsi indietro nel cuore del gioco. Doti apparse evidenti anche contro l'Inter in quello scampolo di partita, ma chee i rapporti ottimi (oltre alle numerose operazioni portate avanti) con il Genoa potrebbero presto sfociare inche già nel corso della stagione era spesso fra gli aggregati in prima squadra. Anche ora che sono ripartiti gli allenamenti di squadra lui è stato richiamato a Pegli doveIl Genoa infatti punta tantissimo su di lui e non vuole assolutamente cedere ai corteggiamenti se non davanti ad offerte folli. Di fattovuole trattenerlo in rossoblù per dargli più spazio e continuità, conscio del fatto che il suo talento, così come il suo valore, non può che continuare a crescere.