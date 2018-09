Il 4-0 subito sul campo della Carrarese della Juventus Under 23 ha convinto i dirigenti bianconeri a tornare sul mercato e stando a quanto riporta Tuttosport uno dei nomi per rafforzare la rosa dei bianconeri è quello di Leonardo Blanchard, ex difensore del Frosinone oggi svincolato. Blanchard, che sarebbe tesserato come fuori quota, segnò contro i bianconeri nella stagione 2014/15 permettendo ai ciociari di pareggiare nel finale all'Allianz Stadium.