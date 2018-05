Quella che sta per iniziare sarà l'ennesima estate di mercato molto calda per Mauro Icardi. L'attaccante e capitano dell'Inter è finito sul taccuino di diverse società importanti in giro per l'Europa e, dopo l'ultima gara di campionato contro la Lazio, che ha consegnato ai nerazzurri la qualificazione alla prossima Champions League, non ha spento le voci su un possibile futuro lontano da Milano.



CI PENSA LA JUVE - In questa situazione si inserisce la Juventus, che sta lavorando a un importante ringiovanimento della rosa e non ritiene più incedibile Gonzalo Higuain. Il Pipita va per i 31 anni e, in caso di offerte da almeno 55 milioni di euro, può lasciare Torino. Con Beppe Marotta e Fabio Paratici che hanno già individuato in Icardi il suo erede naturale.



IL CHELSEA E LA CLAUSOLA - Un affare tutt'altro che semplice, vista la storica rivalità tra Juve e Inter, reso ancora più complicato per i bianconeri dalla pesante concorrenza del Chelsea. I blues, in attesa di risolvere la questione relativa alla staffetta Conte-Sarri in panchina, sono alla ricerca di un bomber per la prossima stagione e l'ex tecnico del Napoli ha individuato proprio in Higuain e Icardi due profili ideali. In particolare, secondo il Corriere dello Sport, il patron Roman Abramovich sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria da 110 milioni di euro presente nel contratto di Maurito, valida per l'estero e attivabile dal primo al 15 luglio.