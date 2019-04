La Juventus non ha mollato la pista Joao Felix e, nonostante la controffensiva del Manchester City è pronta a proporre al Benfica, tramite Jorge Mendes, una proposta d'accordo che aggiri la clausola rescissoria da 120 milioni presente nel suo contratto.



Secondo il Corriere della Sera il club bianconero sta pensando ad una soluzione simile a quella che tre anni fa portò Renato Sanches dal Benfica al Bayern Monaco. Il centrocampista, allora 19enne come oggi lo è Joao Felix, si trasferì in Germania per 35 milioni di euro cash, ma l'accordo prevedeva che il prezzo potesse lievitare fino a 80 milioni con clausole e bonus. In particolare, il Bayern si impegnava a pagare 5 milioni di euro ogni 25 presenze, fino ad un massimo di 25 milioni, e a versare un extra bonus di 20 milioni nel caso in cui Sanches arrivasse sul podio del Pallone d’Oro o del FIFA Pro World XI