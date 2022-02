La Juve guarda al futuro. L'operazione di rinnovamento della rosa è già iniziata con Vlahovic, Zakaria e Gatti. E proseguirà in estate. Alex Sandro è sulla lista dei cedibili: contratto fino al 2023, seguito a gennaio dal Chelsea, il brasiliano con un'offerta adeguata saluterà Torino. Al suo posto al vaglio diverse candidature.



CAMBIASO - La prima porta ad Andrea Cambiaso, esterno mancino del Genoa, una delle rivelazione del campionato. Ha 21 anni, classe 2000, e margini di crescita importanti. Piace tantissimo agli uomini mercato bianconeri, che hanno già avviato contatti col suo entourage. Il Genoa chiede circa 10-12 milioni, al momento è l'obiettivo numero uno.



UDOGIE - Ancora un giovane, anzi giovanissimo. Destiny Udogie sta sorprendendo tutti: ha 19 anni ed è già un elemento importante in una squadra come l'Udinese (18 presenze in stagione). Di proprietà del Verona, dove è nato e cresciuto, ora è seguito anche dalla Juve.



WIJNDAL - Si arriva in Olanda per trovare il terzo difensore mancino che piace alla Juventus. Parliamo di Owen Wijndal, 22enne dell'Az Alkmaar, già 11 presenze con la nazionale orange, con cui ha giocato anche gli ultimi Europei. Lo gestisce Raiola, che ha con il club bianconero ottimi rapporti. Può scalare posizioni se l'affare Cambiaso (seguito anche dall'Inter) dovesse complicarsi.