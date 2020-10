(vittoria a tavolino contro il Napoli a parte) consecutivo in questo campionato,. I campioni d’Italia in carica, infatti, fanno parte di un progetto di collaborazione tra Adidas, Humanrace, il rapper statunitense e alcuni tra i club calcistici migliori del mondo. Si tratta di maglie co-create che ruotano intorno al passato di ogni club, rivisitato per riflettere la cultura calcistica di oggi in uno stile artistico innovativo.C’è la maglia delanni ’90, nel quale spiccava la stella di Lothar Matthaus,, divisa da trasferta dei Gunners dal ’91 al ’93,, indossata tra gli altri da Paul Ince e ladi CR7, Gareth Bale e James Rodriguez. Infine,, già indossata nella versione originale da alcuni dei calciatori in campo anche ieri sera, tra cui Bonucci e Dybala, appena acquistato da un’altra squadra dall’outfit rosanero: il Palermo.In questo inizio di stagione 2020-2021, di “roseo” per la squadra di Pirlo sembra esserci soltanto la maglia, ma c’è ancora tutto il tempo per rendere anche questa speciale rivisitazione il simbolo di una stagione trionfale.