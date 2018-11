Come da abitudine,laprogramma con largo anticipo il suo futuro., che reclama un maggiore impiego e che già per la riapertura del mercato del gennaio è una situazione da monitorare. I profili che la Juventus ha individuato come possibili sostituti dei partenti sono noti da tempo e portano a tre giocatori.- Da questa lista ne usciranno due eda far crescere con calma, ragazzo classe 1999 su cui hanno messo gli occhi praticamente tutte le big d'Europa, dal Barcellona al Manchester City, passando per Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Macon cui le relazioni sono ottime, e in secondo luogo Paratici si é mosso sul giocatore con largo anticipo sulla concorrenza. Tanto cheper visionare la città e le strutture del club bianconero. Il suo contratto con l'Ajax scade a giugno 2021 e la valutazione si aggira sui 50 milioni di euro.. Un difensore che conosca dunque i segreti del nostro campionato e che non paghi lo scotto dell'adattamento a un sistema tattico diverso e di più difficile comprensione., giocatore classe '91 che la Roma ha messo sotto contratto fino al 2022 e che ha perà una clausola rescissoria oggi accessibile, da 36 milioni di euro. Un fronte aperto al quale sta lavorando il ds giallorosso Monchi per evitare che anche il greco, dopo Pjanic, possa essere ingolosito dalla prospettiva di trasferirsi a Torino per cercare di portare a casa quei trofei che nella Capitale tardano ad arrivare., l'ultimo gioiello pescato nei Balcani da Pantaleo Corvino. Un gigante di 195 cm capace di abbinare alla forza fisica una grande padronanza tecnica e una duttilità che lo ha spesso portato a disimpegnarsi come terzino destro in alcune occasioni con Pioli.in Toscana, esattamente come quello di Chiesa. Milenkovic ha un contratto con la Fiorentina fino a giugno 2022 e la sua valutazione balla già tra i 30 e i 40 milioni di euro.