Forse è definitivamentedopo l’esperienza al Milan della scorsa stagione. Domenica il difensore bianconero“Consegnare questa maglia è qualcosa di veramente speciale ed emozionante, che mi rende orgoglioso – ha detto Bonucci a Juventus Tv – Adesso voglio continuare così, perché ci sono tante altre battaglie da vincere insieme”.Non una divisa qualsiasi, ma quella del 2016/17. All’indomani del successo per 1-0 contro la Roma, Bonucci ha consegnato la divisa al presidente del Museo, Paolo Garimberti: “Una giornata emozionante, che mi rende orgoglioso di ciò che insieme abbiamo costruito in questi anni - ha commentato Leo su Instagram -. Sono pochi i privilegiati entrati a far parte di questa storia in bianco e nero. Mi sento fortunato perché, dopo un periodo lontano da casa, sono di nuovo qui per continuare a crescere e a vincere con questa maglia. Nella speranza di poter di nuovo varcare la porta dello Juventus Museum con maglie altrettanto importanti, colgo l'occasione per ringraziare chi, in queste 300+40 partite nella Juventus (sabato Bonucci ha toccato quota 340 presenze in bianconero, ndr), ha creduto in me e ha tifato per me. Grazie a voi per quello che mi avete dato. Da oggi ancora più uniti per grandi battaglie che ci porteranno a raggiungere grandi obiettivi".