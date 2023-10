Il Montpellier non è nuovo al lancio di talenti, soprattutto là davanti. L'ultimo? Già nel mirino della Juve, classe 2005, si chiama Othmane Maamma ed è un attaccante rapido, estroso, di grande prospettiva. Con il contratto in scadenza al 30 giugno 2025, capace di attirare l'attenzione su di sé anche con la maglia del Marocco Under 20. Osservatori in azione, offerta in arrivo.