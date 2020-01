Kulusevski è il colpo dell'inverno. Ma il progetto giovani della Juventus prosegue, il ds Fabio Paratici con i suoi uomini è attivo su più fronti e un'altra operazione - naturalmente diversa e dai costi decisamente più bassi - sta per andare in porto: la Juve ha messo le mani su Jean Claude Ntenda, terzino 17enne del Nantes ritenuto tra i migliori prospetti francesi nel suo ruolo. Un laterale mancino di gamba, passo e con potenzialità importanti tanto che il Nantes è molto amareggiato per averlo perso. I bianconeri lo prenderanno da subito, l'intesa va definita a breve e siamo già al traguardo: Ntenda sarà un altro rinforzo giovane del mercato invernale della Juventus.