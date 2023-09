Nuova scadenza, 30 giugno 2028. Nuovo ingaggio, aumento fino a 1,5 milioni netti. Alla fine Federico Gatti ha convinto tutti, è uno da Juve, è uno che se non è titolare può fare comunque il suo nelle rotazioni. E allora il club bianconero lo premia con un contratto in linea anche con chi non arriva dalle categorie inferiori. Ormai mancano solo firma e annuncio.