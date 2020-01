Il Sarrismo, per ora, si vede e non si vede. La rivoluzione del tecnico bianconero va avanti a fasi alterne, cambia di partita in partita e anche nella valutazione del lavoro del tecnico c'è davvero poco equilibrio.Per ora la Juve ne ha presi 21 in altrettante partite di Serie A. La squadra di Sarri è al terza difesa del campionato dopo Inter (18) e Lazio (19).