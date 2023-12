L'identikit del centrocampista che cerca la Juventus è quello di una mezz'ala d'inserimento e qualità, che abbia in canna i gol che avrebbe dovuto garantire Paul Pogba. A gennaio la ricerca è basata su un'occasione per un prestito, dall'Italia o dall'Europa; per l'estate invece si proverà a fare l'investimento importante su un giovane a titolo definitivo, un affare simile a quello fatto dall'Inter con Frattesi.