Le prime idee del Milan, la tentazione dell'Inter e i rumors di tante squadre.di contratto e in rotta con la società ormai da mesi; ma adesso l'incursione decisiva è in arrivo perché, pedina intoccabile all'Arsenal da sei anni. In queste ore, dopo i primi contatti e i dialoghi con l'entourage,per il prossimo giugno.- Da anni la Juventus imposta il suo mercato con affari simili: da Pirlo a Pogba senza dimenticare Khedira o l'ultimo arrivato Emre Can, proprio come l'ex Liverpool preso dalla Premier League un anno fa c'è da fare i conti con la concorrenza soprattutto straniera e con le commissioni alte dell'operazione. Ma Ramsey convince e. Da qualche giorno si era infatti informata anche l'che sarebbe più alto anche di quello ad esempio di Mauro Icardi, Marotta - ex bianconero - ha dovuto fare un passo indietro.Dall'estero le proposte non mancano:e anche in Premier League ci sono stati diversi contatti, Paratici però ha iniziato a fare sul serio su questo fronte sapendo che. Valutazioni in corso, la Juve entra in corsa e si attiva per Ramsey. Un desiderio sempre più serio nella testa di Paratici, il traguardo ad oggi è ancora tutto da raggiungere e negli affari a parametro zero regna la solita parola magica: prudenza. Ma la Juve inizia a spingere, vuole Aaron Ramsey.