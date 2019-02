La Juve si muove per Nicolò Zaniolo. Come scrive Panorama.it, la società bianconera, che era presente ieri all'Olimpico nella figura di Fabio Paratici, prepara un'offerta tra 40 e i 50 milioni di euro per provare a convincere Pallotta, che in estate lo ha pagato 4,5 milioni di euro.



L'Inter osserva interessata. Il motivo? Ha il 15% sulla futura rivendita del classe '99, e guarda con molta attenzione all'asta per il talento giallorosso, al quale sono interessate anche le big della Premier, come Arsenal, Chelsea e Manchester City.