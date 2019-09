Nonostante la luce dei riflettori fosse inevitabilmente rivolta a ben altre trattative, pure in questa sessione di mercato non sono mancate le operazioni in prospettiva.Mara campo e bilancio, alla fine resta una Juve che ha investito oltre 60 milioni di euro tra giocatori attualmente in prestito e altri rimasti in orbita Under 23 o Primavera.