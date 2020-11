La Juve sta pensando di riportare Moise Kean in bianconero, quella che era stata una suggestione nei mesi scorsi è ancora in piedi. I bianconeri l'avevano ceduto all'Everton per motivi di bilancio e perché non poteva garantirgli lo spazio che cercava, ora però le cose sono cambiate e Paratici potrebbe fare un tentativo per provare a superare la concorrenza del Psg che vuole prenderlo a titolo definitivo.