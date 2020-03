Achraf Hakimi è uno dei talenti più in vista nel Borussia Dortmund. E a fine stagione tornerà al Real Madrid dopo aver esaurito il prestito biennale in Bundesliga. Ma non è detto che possa rientrare nei piani delle merengues. Se alla fine Florentino Perez dovesse decidere di sfruttare la sua cessione per fare cassa, ecco che la Juve saprebbe farsi trovare pronta. Come ha già fatto sapere sia al Real che all'entourage del giocatore.