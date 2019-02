Sono bastate 14 partite a Cristian Romero per convincere la Juve. La svolta definitiva, forse, proprio grazie a Cesare Prandelli che lo ha lanciato anche in una difesa a quattro. Domenica sotto gli occhi attenti di Fabio Paratici ha guidato la difesa del Genoa anche contro il Sassuolo. E allora la Juve, che già aveva il sì del giocatore e portato ad una fase molto avanzata la trattativa col club rossoblù, prova ad anticipare i tempi: “Andrà alla Juve, ma nel 2020 o 2021”, in estrema sintesi è stato questo il messaggio lanciato da Giorgio Perinetti negli ultimi giorni di mercato. Invece la Juve sembra essersi convinta, può davvero essere Romero il primo rinforzo per la difesa bianconera già a partire dalla prossima stagione.



LA SITUAZIONE – L'intesa tra Juve e Genoa era ormai raggiunta, al club rossoblù una cifra superiore ai 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ma anche la possibilità di trattenere in prestito Romero per almeno un'altra stagione o forse due. Operazione rinviata a giugno solo per questioni di bilancio. Ma i tempi sembrano poter maturare in ampio anticipo. La Juve deve avviare un ampio restyling in difesa, Romero cresce a vista d'occhio ed essendo un classe '98 aiuterebbe la società bianconera ad allungare le rotazioni senza occupare posti nella lista per la serie A. La Juve ha deciso, il giocatore non vedrebbe l'ora di vestire il bianconero. Ma senza la possibilità di avere Romero per almeno un'altra stagione a cambiare sarà anche la richiesta del Genoa, che apre alla cessione anticipata ma chiederà un aumento sulla parte fissa. E dopo Romero poi la Juve riprenderà la caccia al big per la difesa.