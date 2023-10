“In questo momento vogliamo sfruttare quel che abbiamo a disposizione, cercando di fare il massimo con i calciatori che abbiamo. Dobbiamo fare delle valutazioni,Stiamo facendo un buon percorso”: testo e musica di Cristiano. Il ds della Juve ha ricevuto il prestigioso premio “Manlio Scopigno e Felice Pulici” come “Manager of the year” e in questa occasione ha saputo ribadire quella che sarà la linea del club bianconero di oggi e domani. Priorità alla volontà di ricreare una struttura sostenibile prima ma comunque vincente poi, quindi si andrà avanti sulla falsa riga dell'estate appena conclusa pure a gennaio.in attesa che si concluda l'iter legato alla positività al doping, c'è un buco in organico da dover colmare ma anche quantomeno dei costi importanti che verranno meno. Se i grandi obiettivi sembrano ancora dover attendere la certezza di un ritorno in Champions anche oltre l'imminente nuovo aumento di capitale (da Khephrenal talento ucrainoin poi), si cercano quindi opportunità già per gennaio.lui vorrebbe scrollarsi di dosso il ruolo di riserva che si è ritrovato nel nuovo Tottenham targato Postecoglu, molto se non tutto dipenderà dalle richieste del club inglese.. A, tornato motivato e in palla nei ranghi di un'Udinese in crisi dopo il passaggio all'Inter saltato clamorosamente:anche considerando le diverse carte che la Juve potrebbe mettere sul piatto in termini di contropartita tecnica almeno in prestito. Due esempi in un mare di esempi: le opportunità anche a gennaio non mancheranno, senza Pogba la Juve proverà davvero a coglierne almeno una.