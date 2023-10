Che la- sempre che batta ildomani sera, cosa sulla quale divido qualche dubbio con- possa per ventiquattr’ore esseree per di più da sola, non è un evento solo eccezionale. È propriamente. Certo, anche fosse, la Juve prima non resterà per lungo tempo (l’Inter stenderà la Roma) eMa vedere una squadra ormai ridotta ai minimi termini (squalificati,infortunati,panchinari, come accaduto a San Siro) vincere a Milano e piazzarsi al terzo posto è quasi commovente (almeno per gli juventini veri).comunque la si pensi del suo gioco e dei suoi atteggiamenti, è quasi obbligatorio. Perché dalla stagione scorsa ad oggi è riuscito a portare la sua squadra - stando ai risultati del campo -Fa un po’ specie celebrare la Juventus come se fosse una, ma quando scoppiò la bolla delle plusvalenze e venne azzerato l’intero Cda, con vaste ripercussioni giudiziarie, sembrava di essere ritornati dentro adInvece, in piena tempesta e in assoluta solitudine, Allegri ha saputo costruire il suo autenticoHa reso la squadra impermeabile alle intemperie, ha stimolato lo spirito di appartenenza, ha consolidato il gruppo, ha indicato il percorso per arrivare indenni alla meta, nonostante i punti tolti, ridati, ritolti, seppure solo in parte.Da lì in avanti la Juve, che non ha fatto mercato se non per svincolare, cedere e prestare (è arrivato il solo Weah, è rientrato solo Cambiaso) non poteva che migliorare. Ma pochissimi pensano che possa vincere lo scudetto o lottare per conquistarlo. Certo, rinunciare ai soldi della Champions, è doloroso almeno quanto non parteciparvi, maIl punto è che, se ce ne fossero due (e arriveranno con la Coppa Italia), Allegri dovrebbe farlo con Huijsen, Iling Junior, Yildiz e Nicolussi Caviglia, cioè i ragazzi dell’ex seconda squadra.Nel frattempo - sempre che la fortuna lo assista - Allegri ha rispolverato(che nei due anni lontano dalla Juve faceva la riserva al Rennes e al Cagliari), ha riqualificato(doveva essere ceduto, è diventato titolare), ha schieratocontro il Milan. Ora l’allenatore può non piacere, il suo gioco è ormai sclerotizzato, i ritmi sono sincopati, le vittorie sono spesso delle ruminate gestioni, maAl contrario, pur non essendo un grande stratega,, perché sa cambiare in corsa, leggere i diversi momenti della partita, accettare di soffrire contro chiunque, magari per strappare anche un punto (è accaduto a Bergamo e Allegri ne era fiero). Comunque, per ora, e magari solo fino a domani sera,. Conscia che ci sono almeno tre squadre più forti (Inter, Napoli e Milan), padrona dei propri limiti e di un calendario che, nel prossimo week end, prevede la sfida di Firenze. Forse solo dopo quella trasferta, sapremo se la Juve vale più o meno del quarto posto. Stare in testa dà alla testa.