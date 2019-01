Non solo Sturaro e Romero. L'incontro andato in scena nel primo pomeriggio di oggi a Milano tra il presidente del Genoa Preziosi e la dirigenza juventina ha avuto come argomenti sul tavolo anche il futuro di altri calciatori, tra cui quello dell'attaccante croato classe '95 Marko Pjaca, attualmente in prestito alla Fiorentina. Il club rossoblù ha chiesto informazioni, dal momento che l'ex Dinamo Zagabria ha faticato nella prima metà di stagione e non ha trovato il minutaggio che sperava. Ad oggi, rimane valida la presa di posizione dell'entourage del calciatore e dei viola di rispettare il contratto di prestito fino a giugno, con poche possibilità tuttavia che venga esercitato a giugno il diritto di riscatto.



FRONTE KEAN - Nell'ambito di questa discussione, secondo quanto risulta a calciomercato.com il Genoa, che tratta col Milan la cessione dell'attaccante polacco Piatek, ha fatto un ulteriore tentativo per convincere la Juve a cedere a titolo temporaneo Moise Kean. Visto che sul polacco Swiderski dello Jagiellonia Bialystok si è inserito il club greco del PAOK Salonicco, il giovane italiano classe 2000 rappresenterebbe la soluzione per rimpiazzare il secondo miglior marcatore del campionato. Per il momento i bianconeri non cedono, alla luce anche delle condizioni fisiche di Mandzukic, vittima di un problema muscolare che lo staff medico vuole valutare con prudenza.