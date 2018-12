Politano, Verdi, botta e risposta continui tradurante il gennaio 2018 con De Laurentiis che ha prenotato poi Verdi per l'estate, mentre alla Juve è riuscita la 'manovra di disturbo' per Politano che non aveva realmente trattato. Un anno dopo la tensione sugli affari giovani torna ad alzarsi, perché, senza dimenticare la concorrenza dell'Inter, della Roma e di tanti alti top club. Ma non l'unico, visto cheche sta vivendo una stagione strepitosa.- Ivoriano purosangue,. Chiunque lo conosca bene assicura le sue qualità da anni, è solo 18enne ma già conta 10 presenze in Serie B, 11 presenze in Serie A e non esce più dalla formazione titolare. Lo ha lanciato Andreazzoli, ma anche Beppe Iachini non può farne a meno: Traorè dà qualità, talento e spensieratezza, sta diventando un fattore nella corsa salvezza dell'Empoli, aspettando anche i gol che in Primavera segnava (raggiunta quota 8) e vuole trovare al più presto anche in Serie A. Ma- Il presidente dell'Empoli Corsi stravede per lui e non ha intenzione di privarsene a gennaio. Ma sa perfettamente che si stanno attivando diversi club per provare a bloccare Traorè:. Senza aver ancora formulato offerte, ma i rapporti con l'Empoli dai tempi dell'operazione Rugani sono buonissimi.e si può davvero aprire un tavolo con l'Empoli. Tanto dipenderà dalle richieste e dai costi, dall'idea contropartite, ma la sfida Napoli-Juve torna a infiammarsi sul mercato invernale con l'idea di prenotare Traorè. Un gioiello vero che l'Empoli si gode, il volto nuovo e pulito di una salvezza possibile col talento al potere.