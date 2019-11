. La Juventus ha sempre adottato questa strategia, per poi concentrarsi maggiormente su un altro tipo di operazioni così da alzare il livello; eppure, le per questo si sta attivando su diversi nomi. Non solo Tonali, Kulusevski e una serie di gioielli che sta sfornando il nostro campionato su grandi palcoscenici, c'è anche qualche operazione di stampo meno illustre ma altrettanto interessante per talento e prospettive.- Già dalla scorsa estate,. Perché l'Hellas ha resistito e scelto di tenerselo, piuttosto che farlo spedire nell'Under 23 bianconera. Una mossa azzeccata: il difensore centrale classe 2000 sta vivendonella squadra di Juric che giochi contro le big o squadre meno importanti. Difensore dotato di ottima struttura fisica, rapidità, tempi di gioco, ha ancora ampi margini di miglioramento ed è alla prima annata in Serie A; ecco perché, non sarà semplice perché l'Hellas alza il prezzo di partita in partita. Lavori in corso...