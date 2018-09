Cinque gol all'Europeo Under 19 vinto dal suo Portogallo contro l'Italia, il curriculum di un predestinato e la voglia del grande salto. Francisco Trincao promette bene, benissimo, saranno famosi. Perché questo attaccante classe '99 ha tutte le qualità per esplodere, se ne sono accorti diversi top club dopo averlo fatto monitorare: gioca nel Braga, attento a ogni sviluppo al punto da aver inviato un emissario nel ritiro del Portogallo dopo la prima gara all'Europeo di quest'estate per fargli firmare il rinnovo fino al 2023, mossa determinante per evitare sorprese. Come quella della Juventus, in prima fila per Trincao da mesi e ancora in corsa.



RILANCIO E CHOLO - Marotta e Paratici erano arrivati a 7 milioni, ritenuti insufficienti dal Braga. Ma sono pronti a spingersi fino a 8/9 milioni con bonus per provare a strappare Trincao a una concorrenza sempre più importante: gli scout bianconeri lo osservano continuamente, il ragazzo convince ma è blindato da una clausola rescissoria che dal 31 agosto scorso è diventata di 30 milioni di euro, non più 15 come prima del rinnovo. E a queste cifre la Juve non arriverà. Allo stesso tempo, il Braga ha fatto sapere ai bianconeri che non si siederà al tavolo per meno di 12/13 milioni di valutazione, schermaglie classiche ma massima attenzione agli altri club, su tutti l'Atlético Madrid del Cholo Simeone sempre vigile sui migliori prospetti con il dt italiano Andrea Berta che raramente si lascia sfuggire queste occasioni. La Juve lo sa e riparte all'assalto, Trincao è un desiderio giovane e non semplice da realizzare. Lavori in corso...