E' considerato uno dei talenti più cristallini della sempre florida cantera del Barcellona. Stiamo parlando di Juan Miranda, terzino sinistro classe 2001 al centro di alcune trattative di mercato. La Juventus lo segue con interesse da tempo, per Paratici è più che un'idea tra presente e futuro. Ci sono stati diversi contatti con il club catalano ma non ancora l'affondo decisivo tanto che esiste il rischio, concreto, che Miranda possa giocare in Bundesliga nella prossima stagione.



ASSALTO SCHALKE 04 - Il Barcellona nel ruolo ha Junior Firpo e Jordi Alba, ecco perchè ha aperto alla cessione di Juan Miranda. C'è una trattativa in corso con lo Schalke 04 che ha messo sul piatto un'offerta gradita agli spagnoli: prestito biennale con premi di valorizzazione. Gradita perchè il Barcellona avrebbe la possibilità di mantenere il controllo su un giocatore dagli ampi margini di miglioramento e che può diventare tra i migliori al mondo nel ruolo. I discorsi vanno avanti da diverso tempo e possono portare a una conclusione positiva nel giro di qualche giorno. Juan sta riflettendo con la famiglia e sul suo entourage sulla proposta, lo Schalke 04 ha guadagnato la pole e vuole chiudere. Molto più defilato, al momento, il Marsiglia che aveva richiesto il giocatore con la fomula del prestito. E la Juve? Rischia seriamente di veder sfumare quello che è un obiettivo reale, qualora non decida di rilanciare con un'offerta economicamente importante al Barcellona.