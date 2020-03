Un nome da tempo sul taccuino di Paratici, che difficilmente vestirà maglia della Juventus.Il suo futuro non è stato ancora scritto, parte però da una convinzione, che con il passare delle settimane sta diventando una certezza:La proprietà qatariota gli ha proposto un rinnovo a cifre diverse da quelle attuali,al momento rifiutato dal suo entourage.- Non è solo una questione di soldi, ma anche di stimoli. Dopo quattro anni nella capitale francese cerca una nuova sfida. La Juve, sempre molto attenta alle soluzioni a parametro zero, ha valutato il suo profilo e ha fatto un'offerta, che Meunier ha ascoltato, senza però sbilanciarsi.che non ha mai nascosto il desiderio di giocare al Signal Iduna Park.che a giugno con ogni probabilità perderà ​Achraf Hakimi, richiamato a casa-base dal Real Madrid, la trattativa è in piedi è potrebbe chiudersi in tempi brevi.Al momento le parti non confermano, ma secondo Jerome Rothen, ex Paris Saint-Germain e Monaco e attuale opinionista per RMC, l'affare è fatto: "L'informazione che ho ricevuto è certa, non posso però dire altro".