, ma viene da chiedersi a chi altri avrebbe dovuto rinunciare una squadra che oggi si presentae dalla testa della classifica.Allegri è una persona seria e dice che l'importante è essere nella parte alta della classifica a marzo, ma - a mio parere - se sei in zona retrocessione dopo tre turni e, probabilmente i restanti scontri diretti sono destinati a essere più pesanti che in passato, tuttavia pensare che sia ancora favorita una squadra che su tre gare ne ha perse due e pareggiata una, è davvero complicato.A meno che non si vedano in campo entrambi (Pellegrini e De Sciglio) con Bernardeschi prima alternativa.Se così fosse, Spalletti saprebbe dove intervenire (le fasce) per sfondare l'avversario.E' vero che nel calcio può accadere sempre di tutto, ma non mi sembra questo il caso perché la Juve, oltre che in qualità tecniche, perde in peso, esperienza e personalità.Siamo nel cuore di settembre e la stagione, dopo quella del debutto di Pirlo, rischia di essere un(già in ebollizione dopo la sconfitta interna con l'Empoli) e intossicare in modo definitivo il consenso interno del presidente.Se alla fine di questo turno la Juve sarà ultima o giù di lì, la colpa sarà soprattutto di una società che ha operato male e potrebbe pure continuare, raggiungendo il peggio.