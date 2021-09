Lasi appresta a vivere la partita più importante del proprio girone di Champions League. La gara dell'Allianz Stadium di domani sera contro ile controrappresenta, seppur in emergenza, un banco di prova decisivo per i bianconeri di oggi allenati da Massimiliano Allegri. Ripercorrendo e riavvolgendo il nastro della storia recente alla Continassa, si incontra un turning point importante rappresentato proprio dalla punta belga che, nel giro di un paio di giorni si è trasformato da potenziale arma distruttiva a prima tessera di un domino che ha portato alle difficoltà odierne.Era il 3 agosto 2019 e in un'estate di mercato che aveva portato Antonio Conte sulla panchina dell'Inter la Juventus si era inserita con forza sull'unico grande obiettivo di mercato del club nerazzurro e unica grande richiesta dell'allorea neo allenatore: Romelu Lukaku. L'accordo con il Manchester United era già stato trovato con un'operazione in scambio quasi alla pari che avrebbe portato a Torino il belga e avrebbe mandato Paulo Dybala in maglia Red Devils. In quella giornata, però, Dybala disse no allo scambio, alzando di molto le richieste per l'ingaggio e puntando i piedi sulla questione diritti di immagine. Un rifiuto che consentì all'Inter di inserirsi nuovamente e chiudere l'acquisto di Lukaku.trascinando l'Inter prima ad un passo dalla Juve nell'anno tribolato dell'esplosione del Covid e po. Ma cosa sarebbe accaduto se quel giorno Dybala avesse detto sì e Lukaku invece delle strisce neraazzurre avesse indossato quelle bianconere?con la proprietà alla ricerca di giocatori da farsi comprare minando fin da subito i precari equilibri interni. InSui risultati sportivi non possiamo sbilanciarci, del resto il PSG sta testimoniando come immettere fenomeni su fenomeni in rosa non basti a vincere laOggi Lukaku veste la maglia del Chelsea e da avversario è pronto a fare male ancora alla Juventus. Un dubbio rimane sullo sfondo: anche con l'addio di Ronaldo la Juve a differenza dell'Inter avrebbe avuto la forza di trattenere Lukaku a Torino per rilanciare un terzo anno di una storia che non è mai stata scritta?