Dopo una stagione con più bassi che alti divisa tra Rennes e Cagliari l'obiettivo diè quello di rilanciarsi. Dove? Il futuro del difensore classe '94 è tutto un rebus. La certezza è che il giocatore tornerà in bianconero per fine prestito, parlerà con la società e con il nuovo allenatore Massimiliano Allegri che lo conosce molto bene per averlo avuto nella prima esperienza bianconera.