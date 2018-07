La Juventus, tramite il proprio profilo ufficiale Facebook, ha postato delle foto di tenute da basket in tinta bianconera e con logo del club. Le tenute da basket sono fotografate di fronte ad un canestro, chiaro segnale che qualcosa di grosso sta per accadere e che potrebbe vedere la Juve varcare i confini del calcio. Nel post si parla anche di una data, il 25 luglio (mercoledì prossimo) e proprio in quel giorno i tifosi bianconeri potranno avere maggiori informazioni a proposito dell'iniziativa organizzata dal club.