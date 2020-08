. Anche nelle dichiarazioni, perché sostenere che “se la Champions fosse stata un campionato la Juve sarebbe prima o seconda” o dirsi “felicissimo della prestazione”, beh, non può che lasciare sconcertati.: peggiore perché ha vinto solo lo scudetto, con solo 83 punti, uscendo agli ottavi di Champions contro una squadra normalissima come il Lione, pur avendo Cristiano Ronaldo e in assoluto la squadra più costosa di sempre per quel che riguarda il sistema italiano.– Il ritornello è sempre lo stesso, non poteva essere questa partita a valere la conferma o l'esonero. I: lo scudetto è un grande obiettivo ma non basta più, la pausa di riflessione di cui ha bisogno la società bianconera per impostare la prossima stagione sembra davvero il primo passo verso il cambio di rotta sotto vari punti di vista.Ci aveva provato Fabio, ma la sua promozione vacillava specialmente dopo le parole di Pavelche spiegava come fossero tutti sotto esame da parte della proprietà: giocatori, allenatore, dirigenti.. Proprio il numero uno della Juve da più parti viene indicato come il più grande dei delusi di questa era Sarri, tra dichiarazioni che hanno lasciato perplessi e una rivoluzione tecnica che se c'è stata è stata al contrario. Non a caso Agnelli parla di entusiasmo, quello che sembra spazzato via dal modo di fare e di gestire la squadra da parte dell'attuale tecnico.Solo un cammino esaltante in Europa poteva salvarlo, tempo per ricalibrare tutto sarebbe stato pochissimo e di sicuro non si potrebbe iniziare domani. Il primo a essere contattato è stato l'unico top manager attualmente libero oltre a Max Allegri: Mauricio. Disponibilità totale dell'allenatore argentino, che non sembra convincere totalmente la dirigenza bianconera. Sull'asse Torino-Roma sono ripresi i contatti con quel Simoneche già la passata stagione era entrato nella cerchia ristretta dei nomi valutati, Claudioè stato avvertito dell'interesse bianconero, servirà anche il suo placet in caso di fumata bianca considerando come alla Lazio siano in piena trattativa per il rinnovo a un solo anno dalla scadenza del contratto dell'allenatore. Poi via Jorge Mendes è tornato di grande attualità il profilo di. Tre nomi concreti, in attesa o nella speranza che da Madrid possa succedere qualcosa di clamoroso tra Florentino Perez e Zinedine. Ancora troppo presto invece per Andreaforse troppo tardi per Gian PieroE sì, per il tecnico l'unica possibilità era eliminare il Lione e prendere tempo: ha fallito anche in questo, i due anni di contratto che ancora lo legano alla Juve non lo salveranno.