Difficile guadagnare cifre consistenti con Arthur, Ramsey e lo stesso Rabiot. Ne avevamo già parlato la settimana scorsa. Ma, via, via che l’obiettivo s’avvicina (100 milioni più o meno) prende corpo l’idea che la Juve tra l’ipotesi di una programmazione a lungo termine, dando fiducia almeno ai suoi giovani migliori (Miretti, Ranocchia, Fagioli), oppure una squadra già pronta e competitiva, con costi più alti e giocatori più “anziani”, abbia optato per questa seconda scelta.