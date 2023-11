Storicamente Massimiliano Allegri ha sempre puntato sulla difesa per raggiungere gli obiettivi: meglio prenderne uno in meno che segnare un gol in più. Per questa scelta gli sono arrivate - e continuano ad arrivare - tante critiche ed effettivamente la Juve è la squadra col peggior attacco tra le prime sette squadre del campionato: 19 gol segnati e 7 subiti, seconda miglior difesa dietro l’Inter capolista (6). Ma c’è un dato nel quale i bianconeri sono i migliori in Europa: nei cinque campionati principali (Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Spagna), nessuna squadra ha mandato in gol più difensori della Juve. 6 gol per cinque giocatori: Danilo, Cambiaso, Rugani, Bremer e Gatti.