Lloyd Kelly piace e tanto al Milan. Ma convince sempre di più anche in casa Juve. Anche perché quel contratto in scadenza fa gola, così come l'opportunità di garantirgli un ingaggio che può sfruttare i vantaggi fiscali del Decreto Crescita. Si intensificano quindi i contatti e le relazioni, il difensore del Bournemouth è un nome da tenere sotto controllo.